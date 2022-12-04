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Güney Kıbrıs, AB’nin Toparlanma Mekanizmasından 85 milyon Euro aldı

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Güney Kıbrıs, AB’nin Toparlanma Mekanizmasından 85 milyon Euro aldı
Güney Kıbrıs’ın Avrupa Komisyonu’nun Toparlanma ve Dayanıklılık Mekanizmasından 85 milyon Euro’luk ilk ödeneğini dün aldığı bildirildi.
Alithia’nın haberine göre Güney Kıbrıs, Avrupa Komisyonu’nun 2021’de onayladığı ve 1,2 milyar Euro ödenek ayırdığı Toparlanma ve Dayanıklılık Planı çerçevesinde Güney Kıbrıs daha önce de 157 milyon Euro’luk hazırlık ödeneği almıştı. 85 milyon Euro’luk ödenek, önemli reformlar ve özlü yatırımlar içeren Plan çerçevesindeki ilk 14 dönüm noktasını başarıyla tamamlandığı için verildi.
 
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