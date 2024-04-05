Güney'e üç ayda 2 bin 448 sığınmacı

Güney Kıbrıs'a son 24 saat içerisinde 285 sığınmacı geldi. Ocak-Mart 2024 döneminde Güney'e gelen sığınmacı sayısı 2 bin 448'e yükseldi

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in sığınmacı konusunda var olan ciddi krizi, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen ve Lübnan Başbakanı Necip Mikati ile görüştüğü belirtildi.

Güney'de yayımlanan Fileleftheros gazetesine göre, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis Bakanlar Kurulu toplantısı öncesinde yaptığı açıklamada, Leyen ile gelecek Pazar günü de görüşeceğini belirterek, İçişleri Bakanı Konstantinos Yoannu’nun ise AB İçişleri Komiseri Ylva Johansson ile konuyu ele aldığını kaydetti.

Hristodulidis, Lübnan’ın gerek sığınmacı-mülteci sorununu yönetmesi, gerekse zorlukların aşılması konusunda AB tarafından desteklenen bir ülke olması göz önünde bulundurularak, AB’den belirli şeyler talep ettiklerini söyledi. Hristodulidis, Avrupa Komisyonu Başkanı ve AB İçişleri Komiseri ile bazı eylemler konusunda uzlaştıklarını da belirtti.

DİSİ Başkanı Annita Dimitriu ise yaptığı yazılı açıklamada sığınmacı konusunda tüm düzeylerde faaliyetlerde bulunmaları gerektiğini vurguladı. Dimitriu faaliyetlerin lafta kalmaması gerektiğini de ifade etti.

Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola ile geçen Salı günü yaptığı görüşmeye atıfta bulunan Dimitriu, konunun ciddiyetini ve önemini Metsola’nın gündemine de getirdiğini belirtti.

Avrupa Birliği’nin sığınmacı konusunda etkin katkısını ve dayanışmasını da talep ettiğini söyleyen Dimitriu, sığınmacı konusunun ulusal parlamento başkanları düzeyinde en kısa zamanda ele alınması gibi önerilerde bulunduklarını ifade etti.

SIĞINMACI RAKAMLARI

Alithia gazetesi, Güney Kıbrıs’a yönelik mülteci akını konusundaki haberinde son günlerde ülkeye gelen sığınmacı rakamlarına da yer verdi.

Güney Kıbrıs’a son dört gün içerisinde Greko Burnu bölgesinden toplam 761 kişiyle 14 teknenin geldiğini yazdı.

Habere göre, Ocak-Mart 2024 döneminde ülkeye 2 bin 448 sığınmacı geldi.

Gazete son 24 saat içerisinde ayrıca 70’i aşkın refakatçisiz çocuğun devletin himayesine alındığını da belirtti.

Öte yandan Politis gazetesi Güney Kıbrıs’a son 24 saat içerisinde 285 sığınmacının geldiğini ayrıca polisin, gemi veya tekne kaptanları olan 13 kişiyi de tutukladığını yazdı.

LÜBNAN BÜYÜKELÇİSİ

Lübnan’ın Güney Kıbrıs’taki Büyükelçisi Claude El Hajal, Lübnan’dan Güney Kıbrıs’a son dönemlerde yoğunlaşan sığınmacı akının endişe verici bir boyut kazanmasına bağlı olarak Politis gazetesine özel açıklamalarda bulundu.

Hajal, ülkesindeki durumun kontrolden çıktığını belirtti.

Lübnan’da, büyük bir çoğunluğu kaçak gelen yaklaşık 2 milyon Suriyeli göçmenin bulunduğunu belirten Hajal, çoğunun siyasi göçmen diğerlerinin ise ekonomik göçmen olduğunu ifade etti.

Lübnan’dan sığınmacı akınının ele alınması veya kısıtlanması için ne yapılabilir şeklindeki bir soru üzerine Hajal “inanın ki çok şey yapıyoruz. Lübnan’daki ilgili makamlar ve asker mümkün olan her şeyi yapıyor ancak gördüğünüz üzere ülkedeki durum kontrolden çıktı” ifadesini kullandı.

