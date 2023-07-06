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Güney'e gelişler arttı ancak, otellere yansımadı

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Güney'e gelişler arttı ancak, otellere yansımadı
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Güney Kıbrıs havaalanlarına 2023 yılının ilk altı ayında yurt dışından giden yolcu sayısının, pandemi öncesi 2019 yılının aynı dönemine göre yüzde 3 artış gösterdiği ancak Güney Kıbrıs’taki otellerdeki rezervasyon sayılarının bu rakamla örtüşmediği bildirildi.
Politis gazetesi: “Gelişler Arttı Ancak Nereye Gidiyorlar?” başlığı altında verdiği haberinde, Güney Kıbrıs’taki Larnaka ve Baf Havaalanlarına 2023 yılının ilk altı aylık döneminde giden yolcu sayısının 4 milyon 808 bin 431 olduğunu yazdı.
Gazete, bu rakamın 2019 yılının aynı dönemine oranla yüzde 3 artış gösterdiğini belirtirken, yolcu hareketliliğinde ise ilk sırayı İngiltere, ikinci sırayı Yunanistan ve üçüncü sırayı ise İsrail’in aldığını vurguladı.
Rusya ve Ukrayna pazarının kaybedilmesine karşın özellikle İtalya ve Fransa’dan gelişlerde büyük artış kaydedildiğini de ifade eden gazete, yolcu sayılarındaki artışa karşın Rum otelcilerin, otel rezervasyonlarının düşük olmasından şikayet ettiklerini, buna sebep olarak ise, turistlerin Güney Kıbrıs havaalanlarını kullanmalarına karşın KKTC’deki otellerde konaklamalarını gösterdiklerini belirtti.
 
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