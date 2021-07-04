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Güney'deki yangın kısmen kontrol altına alındı

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Güney'deki yangın kısmen kontrol altına alındı

Güney Kıbrıs’ta iki gündür devam eden büyük yangının kısmen kontrol altına alındığı açıklandı.

Rum haber kaynaklarına göre Güney Kıbrıs İtfaiye Sözcülüğü’nden yapılan açıklamada, şu anda aktif cephe bulunmadığı; ancak bölge bölge yeniden alevlenmeler görüldüğü kaydedildi.

Açıklamada, yeniden alevlenme olan bölgelerde mücadelenin devam ettiği ve gece olup da sıcaklık düşmedikçe, yangının kontrol altına alınmış sayılamayacağı belirtildi.

Rum İçişleri Bakanı Nikos Nuris ise yeniden açıklama yaparak, şu ana kadar yapılan hasar tespit çalışmalarına göre yangında 7 köyde 50 civarı evin hasar aldığını söyledi. Yangının başladığı Arakapa köyünde ise 9 ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangın söndürme çalışmaları için Yunanistan’dan iki “Canadair” yangın söndürme uçağı ve 25 personel daha gelerek çalışmalara başladı. İsrail’den gelen iki yangın söndürme uçağı da, her olasılığa karşı hazırda bekletiliyor.

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