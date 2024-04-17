Güney'de yoğun güvenlik önlemi

Güney Kıbrıs, İran’ın İsrail’e saldırmasının ardından yabancı hedeflere yönelik güvenlik önlemlerini artırdı. Özellikle elçilik binalarında yoğun güvenlik önlemleri alınırken, İsrail elçisinin ikametgahı çevresinde de devriyeler artırıldı

İran’ın İsrail’e saldırmasının ardından yaşanan gelişmeler çerçevesinde Güney Kıbrıs’taki güvenlik önlemlerinin de artırıldığı belirtildi.

Güney'de yayımlanan Politis gazetesi “Lefkoşa, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Herhangi Bir Silahlı Saldırıya Müdahil Olmadığını Söylüyor-Kıbrıs Da Alarm Durumuna Geçti” başlıklı haberinde, İran’ın İsrail saldırısı sonrasında Orta Doğu’daki gerilimin tırmanmasının ardından Rum Yönetimi’nin herhangi bir şekilde silahlı saldırılara müdahil olmadığını, polisin de durumu takip ettiği ve tüm gerekli tedbirleri aldığı yönünde açıklama yaptığını yazdı.

Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis, ülkenin güvenliği için tüm tedbirlerin alındığını ifade etti.

Fileleftheros gazetesi bir başka haberinde, Güney Kıbrıs’taki güvenlik önlemlerinin artırıldığını yazdı.

Polis devriyelerinin sıklaştırılmasıyla, Güney Kıbrıs’ın İran’ın İsrail’e saldırmasının ardından yabancı hedeflere yönelik güvenlik önlemlerini artırdığını yazan gazete, özellikle elçilik binalarının dışında Arap ülkelerinin diplomatik misyonlarında da yoğun güvenlik önlemleri yazdı.

İran elçiliği önündeki güvenlik tedbirlerinin bariz olduğuna dikkat çeken gazete, İsrail elçisinin ikametgahı çevresinde de devriyelerin artırıldığını belirtti.

Habere göre Polis Basın Sözcüsü Hristos Andreu, yaptığı açıklamada cumartesi günü itibarıyla tüm güvenlik tedbirlerinin artırıldığını ayrıca polisin önüne gelen güvenlik konularıyla alakalı tüm bilgilerin de değerlendirildiğini ifade etti.

Gazete yoğun güvenlik tedbirlerinin havalimanlarına da genişletildiğini, Larnaka Havalimanı’nda, silahlı polis ve askerlerin ve güvenlik tedbirlerinin artırılmasıyla polisin özel operasyon planının uygulanmasına başlandığını yazdı.

Politis gazetesi ve diğer gazeteler, İngiliz üslerinin İsrail’in Iran saldırısında bulunmasına yönelik uluslararası operasyona müdahil olmasının, halkta büyük endişeye neden olduğunu yazdı.

Rum Yönetimi’nin, Güney Kıbrıs’ın herhangi bir silahlı saldırıya müdahil olmadığı şeklinde açıklama yaptığını anımsatan gazete, operasyona Ağrotur’dan kalkan Typhoon FGR4 tipi iki çift savaş uçağının katıldığını belirtti.

