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Güney'de yeni vaka sayısnda gerileme sürüyor

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Güney'de yeni vaka sayısnda gerileme sürüyor
Güney Kıbrıs'ta son 24 saat içerisinde gerçekleştirilen 43 bin 478 test sonucunda 100 yeni Covid-19 vakası tespit edilirken, can kaybı ise yaşanmadı. Korona virüsünden hayatını kaybedenlerin sayısı 528'de kalırken, toplam vaka sayısı ise 117 bin 931'e ulaştı. Tedavisi süren 112 hastanın 45'inin durumunun ciddi olduğu ve tedavi görenlerin yüzde 83,93'ünün aşısız oldukları da belirtildi.
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