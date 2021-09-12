banner583
Galatasaray kaçtı, Trabzon yakaladı
Galatasaray kaçtı, Trabzon yakaladı
8 0
Yeni Megane E-Tech'in örtüsü kalktı
Yeni Megane E-Tech'in örtüsü kalktı
32 0
 
DAÜ Cup şampiyonları belirlendi
DAÜ Cup şampiyonları belirlendi
11 0
Adapass uygulaması daha güvenli olmalı
Adapass uygulaması daha güvenli olmalı
118 0
Gönyeli’den müthiş geri dönüş
Gönyeli’den müthiş geri dönüş
175 0
Güney'de yetişkin nüfusun yüzde 75'i çift aşılı
Güney'de yetişkin nüfusun yüzde 75'i çift aşılı
21 0
Anıt mezar tartışması büyüdü
Anıt mezar tartışması büyüdü
30 0
banner661

Galatasaray kaçtı, Trabzon yakaladı

banner476

Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray 2-2 berabere kaldı

banner666
Galatasaray kaçtı, Trabzon yakaladı

Süper Lig’in 4. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi.

Medical Park Stadyumu’ndaki mücadeleyi hakem Ali Palabıyık yönetti.

Dev randevu, 2-2’lik eşitlikle noktalandı.

Karşılaşmanın açılış golü 20. dakikada geldi. Edgar’ın hatalı pasında araya giren Emre Kılınç, takımını 1-0’lık üstünlüğe taşıdı.

Dakikalar 33’ü gösterirken sahneye bir kez daha Emre Kılınç çıktı. Tecrübeli oyuncu, Halil’in çevirdiği topu filelere yolladı.

İlk yarının son bölümüne girilirken Trabzonspor farkı bire indirdi. Bakasetas’ın kafayla çevirdiği topu kontrol eden Cornelius, soyunma odasına girerken durumu 2-1’e getirdi.

Maçın 62. dakikasında skora eşitlik geldi. Hamsik’in attığı çalım ve verdiği pas sonrası topla buluşan Nwakaeme, topu filelerle buluşturmayı başardı.

Kalan sürede başka gol olmadı ve zorlu mücadele 2-2’lik eşitlikle noktalandı.

Puanını 10’a yükselten Trabzonspor, averajla haftayı 2. basamakta tamamladı.

8 puana ulaşan Galatasaray ise 5. sırada konumlandı.

banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.