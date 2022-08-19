Güney'de yaz dönemi av sezonu Pazar günü başlıyor

Güney Kıbrıs’ta yaz dönemi av sezonu 21 Ağustos Pazar günü başlıyor.
Avcıların Pazar günü başlayıp 18 Eylül’e kadar sürecek olan av sezonunda fassa avlanabileceği ve 5’i Pazar, 2’si de Çarşamba günü olmak üzere toplam 7 gün avlanabilecekleri ifade edildi.
Haravgi gazetesinde yer alan habere göre, Rum Orman Dairesi de bir açıklamada bulunarak, avcıları, dağlık bölgelerde avlanırken oldukça dikkatli olmaya ve yangına sebebiyet verecek eylem ve faaliyetlerden kaçınmaya çağırdı.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.