Güney'de yaz dönemi av sezonu bu pazar günü başlıyor

Güney Kıbrıs’ta yaz dönemi av sezonunun bu pazar günü (20 Ağustos) başlayacağı haber verildi.
Haravgi gazetesine göre, Rum Avcılık Hizmetleri yaptığı açıklamada, 20 Ağustos günü avlanmaya çıkacak olan kişileri, yazılı ve yazılı olmayan tüm avlanma kurallarına uymaya aynı zamanda diğer avcılara gerekli saygıyı göstermeye çağırdı.
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