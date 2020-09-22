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Güney'de vaka sayısı yeniden çift rakamlarda

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Güney'de vaka sayısı yeniden çift rakamlarda
Güney Kıbrıs'ta son 24 saat içinde yapılan covid-19 testleri sonucunda 15 yeni vaka daha saptandı.
Rum Sağlık Bakanlığı yetkilileri tarafından yapılan açıklamaya göre, son 24 saat içinde yapılan 2709 test sonucunda 15 pozitif vaka tespit edildiğini bildirdi.
Tespit edilen vakalardan 9 tanesinin Nea Salamina takımına yaptırılan testler sonucunda saptandığı bildirilirken 1 kişinin ise restorantta çalışan olduğu belirtilirken, 2 vakanın daha önce tespit edilen pozitif vakaların temaslıları olduğu kaydedildi. Bu aada ülkeye gelen yolculara yapılan testler de 2 pozitif vaka tespit edilirken, genel hastanelere başvuranlara yapılan testlerde ise bir vaka saptandığı bildiirldi.
Bugün tespit edilen 15 yeni vakayla birlikte Güney Kıbrıs'ta toplam pozitif vaka sayısı 1618'e ulaştı. 
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