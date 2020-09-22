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“Yapıcı gelişmeler, çözüme katkı sağlayacak”

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“Yapıcı gelişmeler, çözüme katkı sağlayacak”

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Türkiye ile Yunanistan arasında istikşafi görüşmelerin başlamasına yönelik kararın açıklanması ve Doğu Akdeniz'de enerji konusunda uluslararası bir konferansın toplanması çağrısının son derece önemli ve olumlu gelişmeler olduğunu vurguladı.
Özyiğit’in açıklaması şöyle:
Türkiye CB Sn. Erdoğan'ın, AB Konseyi Başkanı ve Almanya Başbakanı ile yaptığı görüşme sonrasında Türkiye ile Yunanistan arasında istikşafi görüşmelerin başlamasına yönelik kararın açıklanması, bunun yanısıra Doğu Akdeniz'de enerji konusunda uluslararası bir konferansın toplanması çağrısı son derece önemli ve olumlu gelişmelerdir. Bu konulardaki yapıcı gelişmelerin hem Türkiye'nin AB ile yeniden yakınlaşmasına, hem de Kıbrıs Sorununun çözümüne olumlu yansıyacağı açıktır.
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