Güney'de vaka sayısı 1548'e ulaştı

Güney Kıbrıs’ta bugün 2 bin 449 koronavirüs testi yapılırken 8 pozitif vaka daha tespit edildi. um Sağlık Bakanlığı yetkilierinin verdiği bilgiye göre, vaka sayısı 1548'e yükseldi.

Bugün tespit edilen 8 yeni vakanın 5'inin daha önceden pozitif oldukları tespit edilen vakaların temaslılarına yapılan testlerde saptandığı bildirilkirken, bir vakanın Sureiyeli göçmenlerin bulunduğu Pournara kampında yapılan testlerde tespit edilirken, bir diğer vakanın ise kişisel doktorlarının tavsiyesi ile Halk sağlığı Kliniklerine başvuranlara yapıaln testlerde belirlendi. Bir vaka ise Genel Hastanelerde Mikrobiyoloji Laboratuvarlarında hastalara yönelik yapılan testlerde saptandığı kaydedildi.

İki koronavirüs hastasının Mağusa ve Lefkoşa Hastanesi'nde yoğun bakım servisinde tedavi gördükleri bildirildi.