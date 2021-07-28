banner583
Böyle taşıma mı olur?
Böyle taşıma mı olur?
71 0
Muhabbet ve kaliteli hizmet arayanların adresi
Muhabbet ve kaliteli hizmet arayanların adresi
89 0
 
Aslan mucize peşinde
Aslan mucize peşinde
47 0
"3. doz için acele etmeyin”
179 0
Böyle sorumsuzluk olmaz
Böyle sorumsuzluk olmaz
22 0
Değirmenlik dağ yolunda feci kaza
Değirmenlik dağ yolunda feci kaza
506 0
“Teslimat” İspanya'dan birincilikle döndü
“Teslimat” İspanya'dan birincilikle döndü
42 0
banner661
banner682

Güney'de üç noktada birden yangın

banner476

banner666
Güney'de üç noktada birden yangın

Güney Kıbrıs’ta öğle saatlerinde 3 cephede yangın çıktı, Rum yetkililer alarma girdi.

Rum haber kaynaklarına göre hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde olduğu bir dönemde Limasol ve Lefkoşa’da üç ayrı noktada yangın çıktı. İlk yangın Lefkoşa-Limasol ana yolunda, Vali Plajı diye bilinen noktada başladı.

Seyir halindeki bir araçta başlayıp yol kenarındaki kuru otlara sıçrayarak yayılan yangın nedeniyle yol, trafiğe kapandı. Yangına 6 itfaiye aracı ve 2 yangın söndürme helikopteri müdahale ediyor. Yangının devam ettiği bölgede münferit konutlar bulunduğu ve alevlerin evlere ulaşmaması için çaba harcandığı bildirildi.

İkinci yangın Lefkoşa bölgesinde Analionda köyü yakınlarında kuru otların tutuşmasıyla çıktı. Yangına 5 itfaiye aracı ile bir yangın söndürme uçağı müdahale ediyor.

Üçüncü yangın ise “Dohni” (Taşkent)- Kalavaş köyleri arasında, kuru otların alev almasıyla çıktı. Yangına 3 itfaiye aracı, ikisi İngiliz Üsleri’ne biri Rum Orman Dairesi’ne ait üç yangın söndürme helikopteri müdahale ediyor. 

banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.