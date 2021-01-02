Güney'de ölümler ve vaka sayısı azalmıyor

Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte 627 yeni Koronavirüs vakası tespit edildi.
82 yaşındaki bir erkek ve 92 yaşındaki bir kadın, Koronavirüs dolayısıyla hayatını kaybetti. Toplam Koronavirüs kaynaklı vefat sayı ise 129 oldu.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.