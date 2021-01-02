Yol kenarında duran kişiye çarptı

Boğazköy- Ağırdağ yolu üzerinde bu gece meydana gelen kazada yol kenarında yaya olarak bulunan bir kişi yaralandı.Polisten verilen bilgiye göre, kaza saat 21:00 sıralarında, Boğazköy- Ağırdağ yolu üzerinde, Burcu Güneşer, yönetimindeki MG 110 plakalı salon araç ile güney istikametinden kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada o esnada yolun sağında durmakta olan yaya Durdana Rebbenagulyyeva'ya çarpmasıyla yaşandı.Kaza sonucu yaralanan yaya Rebbenagulyyeva kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavisi halen sürüyor.