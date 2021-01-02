banner583
banner590
Mutant koronaya ilişkin çok önemli bulgu!
Mutant koronaya ilişkin çok önemli bulgu!
331 0
İngiltere’den, Türkiye’ye girişler durduruldu
İngiltere’den, Türkiye’ye girişler durduruldu
16 0
 
Üç ithal, bir yerli üründe limit üstü bitki koruma ürünü
Üç ithal, bir yerli üründe limit üstü bitki koruma ürünü
28 0
Yazıklar olsun!
Yazıklar olsun!
352 0
2020’ye sanatla veda
2020’ye sanatla veda
10 0
2021'e ilk onlar 'merhaba' dedi
2021'e ilk onlar 'merhaba' dedi
39 0
Lefkoşa-Gazimağusa yolunda korkutan kaza
Lefkoşa-Gazimağusa yolunda korkutan kaza
204 0
banner529
banner570

Yol kenarında duran kişiye çarptı

banner476

Yol kenarında duran kişiye çarptı
Boğazköy- Ağırdağ yolu üzerinde bu gece meydana gelen kazada yol kenarında yaya olarak bulunan bir kişi yaralandı.
Polisten verilen bilgiye göre, kaza saat 21:00 sıralarında, Boğazköy- Ağırdağ yolu üzerinde, Burcu Güneşer, yönetimindeki MG 110 plakalı salon araç ile güney istikametinden kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada o esnada yolun sağında durmakta olan yaya Durdana Rebbenagulyyeva'ya çarpmasıyla yaşandı.

Kaza sonucu yaralanan yaya Rebbenagulyyeva kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavisi halen sürüyor.
 
banner342
banner496
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.