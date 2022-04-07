Güney'de işiszlik son 1 yılda % 58 azaldı

Güney Kıbrıs’ta 2022 yılı Mart ayındaki işsizlik oranının, 2021 yılı Mart ayına kıyasla yüzde 58 oranında azalma gösterdiği bildirildi.

Politis gazetesi, 2021 yılının Mart ayında 32 bin 933 olan işsiz sayısının bu yılın Mart ayında 19 bin 115 kişi azalarak (yüzde 58) 13 bin 818 kişiye düştüğünü yazdı.

Haberde, bu yılın Şubat ayındaki işsiz sayısının da 13 bin 664 olduğu anımsatıldı.