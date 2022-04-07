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Güney Kıbrıs'ta yolcu trafiği 2022'de yedi milyonu aşacak

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Güney Kıbrıs'ta yolcu trafiği 2022'de yedi milyonu aşacak
Güney Kıbrıs Ulaştırma, Bayındırlık ve İletişim Bakanı Yiannis Karousos, Güney Kıbrıs'ta yolcu trafiğinin 2022'de yedi milyonu aşacağını söyledi.
 
Salı akşamı Ayia Napa’da düzenlenen "Girişimcilik ve Finansman Fırsatlarını Desteklemeye Yönelik Devlet Önlemleri" konulu bir konferansta konuşan Karousos, 2021 ile karşılaştırıldığında 2022’de Ada’ya gelen yolcu sayısının %50 arttığını bildirdi.
 
Ulaştırma Bakanı, 2022’de Kıbrıs’a yolcu trafiğinin yaklaşık dokuz milyon kişi olarak tahmin edildiğini ancak Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinden sonra bunun 7,5 milyona düştüğünü belirtti.
 
Yiannis Karousos, Almanya gibi büyük turizm pazarlarına uçuşların haftada 42 uçuş, Avusturya’ya haftada 26 uçuş, Polonya’ya 25, Fransa’ya 20, İsviçre’ye 17 ile arttığını veya aynı düzeylerde kaldığını ifade etti.
 
2021’e göre koltuk sayısının %50 fazla olduğunu, hedefin uçak kapasitesi ortalamasının %70’e çıkması olduğunu vurgulayan Karousos, hükûmetin hava bağlantısını artırmak ve sektörün koronavirüsü salgınının etkilerinden yumuşak bir iyileşmeyle kurtulması için adımlar attığını anlattı.
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