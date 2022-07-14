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Güney'de halk rüşvetin yaygın olduğuna inanıyor

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Güney'de halk rüşvetin yaygın olduğuna inanıyor

Kıbrıslı Rumların yüzde 94’ü, Güney Kıbrıs’ta rüşvetin yaygın olduğu inancını belirtti.

Fileleftheros ve diğer gazeteler, AB İstatistik Enstitüsü (Eurobarometre) tarafından AB ülkelerinde yapılan bir araştırmanın, Kıbrıslı Rumların Güney Kıbrıs’ta rüşvetin yaygın olduğuna inandıklarını ortaya koyduğunu yazdılar.

Habere göre, Kıbrıslı Rumların yüzde 94’ü güney Kıbrıs’ta rüşvetin yaygın olduğuna inandıklarını belirtirken, bu oranla Kıbrıslı Rumlar, Yunanistan’ın ardından AB ülkeleri arasında ikinci sırayı aldılar.

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