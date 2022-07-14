Türk Ocağı, sezon açılışını erteledi

Süper Ligin sarı-siyahlı takımı Türk Ocağı sezon açılışını bir gün sonraya erteledi.

Girne ekibi Türk Ocağı Kulübü’nden yapılan basın açıklamasında, bugün yapılması planlanan 2022-2023 sezonu açılışı transferlerin yetişememesinden dolayı yarına ertelendiği belirtilirken, henüz teknik adam belirlenemediği için takımın başında kaptan Ertaç Taşkıran’ın olacağı açıklandı.

Basın açıklaması şöyle:

Kulübümüz tarafından 14-7-22 Perşembe günü 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’nda yapılması açıklanan sezon açılışımız transferlerin yetişmemesi nedeniyle 15-7-22 Cuma gününe alınmıştır. Açılış ve ilk antrenmanımız saat 18:00’da Pia Bella Stadı’nda yapılacaktır.

Teknik adam henüz belirlenmemesinden dolayı takımımızın başında ilk antrenmanda kaptanımız Ertaç Taşkıran olacaktır.