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Güney'de günlük vaka sayısı bine dayandı

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Güney'de günlük vaka sayısı bine dayandı
Güney'de 24 saatte saptanan vaka sayısı bine dayandı.
Rum Sağlık Bakanlığı son 24 saatte yapılan 44 bin 45 testten 952'sinin pozitif çıktığını, toplam vaka sayısının 80 bin 588'e yükseldiğini açıkladı. Bulaşma oranı yüzde 2,16'ya ulaştı. 
Tedavi gören hasta sayısının 93, durumu ciddi olanların sayısı 27 olduğu bilgisi verildi. 
Bugün can kaybı yaşanmadı,  toplam can kaybı 380'de kaldı.
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