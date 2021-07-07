Güney'de günlük vaka sayısı bine dayandı

Güney'de 24 saatte saptanan vaka sayısı bine dayandı.
Rum Sağlık Bakanlığı son 24 saatte yapılan 44 bin 45 testten 952'sinin pozitif çıktığını, toplam vaka sayısının 80 bin 588'e yükseldiğini açıkladı. Bulaşma oranı yüzde 2,16'ya ulaştı.
Tedavi gören hasta sayısının 93, durumu ciddi olanların sayısı 27 olduğu bilgisi verildi.
Bugün can kaybı yaşanmadı, toplam can kaybı 380'de kaldı.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.