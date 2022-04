Güney'de enflasyon tırmanışı hız kesmiyor

Eurostat verileri Güney Kıbrıs'ta Nisan 2021’de yüzde 1,2 olan enflasyonun Ocak ayında yüzde 5, Şubat’ta yüzde 5,8 Mart’ta yüzde 6,2 ve Nisan 2022’de yüzde 8,6 olduğu belirtildi

Rum tarafında hane halkının yeni bir enflasyon şoku ile karşı karşıya bulunduğu, enflasyonun Nisan ayında on yılların rekorunu kaydederek yüzde 8,6’ya ulaştığı bildirildi.

Fileleftheros Avrupa İstatistik Birimi “Eurostat” tarafından dün yayımlanan Nisan ayıyla ilgili enflasyon tahminlerini “Hane Halkına Pahalılık Şoku… Enflasyondaki On Yılların Şoku Aile Cüzdanını Batırıyor” başlığıyla manşete çekti.

Habere göre Eurostat verileri Nisan 2021’de yüzde 1,2 olan enflasyon Ocak ayında yüzde 5, Şubat’ta yüzde 5,8 Mart’ta yüzde 6,2 ve Nisan 2022’de yüzde 8,6 olarak değerlendirildi. Eurostat, Euro Bölgesi yıllık genel enflasyonunun Nisan 2022’de ortalama yüzde 7,5 olarak (Mart 2022’de yüzde 7,4) şekillenmesini bekliyor.

Habere göre Güney’de Nisan ayında tüketici fiyatları endeksi Nisan ayında, Mart ayına göre yüzde 3,1 yükseldi. Eurostat, Rum İstatistik Dairesi’nin 5 Mayıs’ta açıklayacağı tüketici fiyatları endeksinin, Mayıs ayı için yüzde 10’un biraz altında açıklaması ihtimalinin çok yüksek olduğuna dikkat çekti.

ELEKTRİK ENERJİSİNE YENİ ZAM

Aynı gazete “Elektrik Enerjisine yeni Zam” başlıklı haberinde ise elektrik faturalarının gittikçe şişmesine ek olarak Rum Elektrik İdaresi’nin (AİK) önümüzdeki aylarda elektriğe yüzde 16 oranında ek zam yapacağını açıkladığına dikkat çekti.

Rum Tüketiciler Birliği, yüzde 16 ek zamma karşı Enerji Bakanlığı’ndan elektrik enerjisi satış fiyatına tavan fiyat getirmesini talep ederken bakanlık, böyle bir yetkisi olmadığını, halen KDV indirimi uyguladığını, bu uygulamaya devam edeceğini açıkladı.

Gazete Güney’de halen benzinde litre başı 7 sent, dizele litre başı 8,3 sent KDV indirimi uygulandığını, elektrik fiyatlarında uygulanan KDV oranlarının yoksul aileler için yüzde 5 ve diğer hane halkı için yüzde 9 olduğunu belirtti.

Habere göre Eurostat tarafından açıklanan 2021’in ikinci yarısına dair evsel elektrik enerjisi fiyatları ile ilgili veriler enerji krizi yüzünden fiyatlardaki dikey artışı Güney Kıbrıs’taki hane halkının Avrupalı hane halkından çok daha fazla ödediğini gösterdi. 2020’ye oranla 2021’de en büyük artış yüzde 50+ ile Estonya, yüzde 49+ ile İsveç ve yüzde 36+ ile Güney Kıbrıs’a gözlemlendi.