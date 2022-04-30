Güney'deki bankalardan Mart ayında 1,1 milyar Euro’luk mevduat çıkışı

Güney Kıbrıs’taki bankalardan, Ukrayna’daki savaşın çıkmasının hemen ardından, geçtiğimiz Mart ayında 1,1 milyar Euro’luk mevduat çıkışı olduğu haber verildi.

Haravgi gazetesi konuyla ilgili haberinde, Avrupa Birliğinin (AB) Moskova aleyhinde uyguladığı yaptırımlar yüzünden, Rusların aceleyle Güney Kıbrıs’tan kaçtığını yazdı.

Rum Merkez Bankası tarafından dün kamuoyuyla paylaşılan bilgilere göre, Ukrayna’daki savaşın çıkmasının hemen ardından, geçtiğimiz Mart ayında, Rum tarafındaki bankalardan 1,1 milyar Euro’luk mevduat çıkış olduğunu kaydeden gazete, bunun son yıllarda Güney Kıbrıs’ta kayda geçirilen, ülkeden en büyük toplu mevduat çıkışı olduğuna işaret etti.

Kamuoyuyla paylaşılan bilgilere göre, Ruslar dâhil olmak üzere Güney Kıbrıs sakinlerinin bankalardaki mevduatlarında 575,1 milyon Euro ve yine Ruslar dâhil olmak üzere 3’üncü ülke vatandaşlarının mevduatlarında 432,1 milyon Euro’luk bir azalma olduğunu kaydeden gazete, Euro bölgesine mensup diğer üye devletlerin vatandaşlarının Güney Kıbrıs bankalarındaki mevduatlarında ise 64,3 milyon Euro’luk bir azalma olduğunu ekledi.

