Güney'de emeklilere 614 bin Euro fazla ödeme

Güney Kıbrıs’ta düşük gelirli emeklilere 2009-2020 yılları arasında yanlış hesaplama sonucunda 614 bin Euro fazla ödeme yapıldı.
Güney'de yayımlanan Politis gazetesi, Güney Kıbrıs’ta düşük gelirli emeklilere 2009-2020 yılları arasında yanlış hesaplama sonucunda 614 bin Euro fazla ödeme yapıldığını, bu kişilerin şu anda hayatta olmamaları veya üzerlerinde bir varlık bulunmadığı için fazla ödenen miktarın geri alınamadığını yazdı.
Gazete, söz konusu yıllarda 2 bin 60 emekliye fazladan 0,1 ile 4 bin 465 Euro arasında ödeme yapıldığını vurguladı.
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