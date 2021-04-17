banner583
Audi yeni elektriklileriyle görücüye çıktı
Audi yeni elektriklileriyle görücüye çıktı
27 0
Enduro heyecanı, Hamitköy‘de başlıyor
Enduro heyecanı, Hamitköy‘de başlıyor
17 0
 
Bu hayvancıkların günahı ne?
Bu hayvancıkların günahı ne?
83 0
UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finalistler belli oldu
UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finalistler belli oldu
24 0
Su kuyuları dibe vuruyor
Su kuyuları dibe vuruyor
67 0
Real Madrid, yarı finalde
Real Madrid, yarı finalde
23 0
Beton mikseriyle yarışır gibi yokuş aşağı inilir mi?
Beton mikseriyle yarışır gibi yokuş aşağı inilir mi?
161 0
banner529
banner570

Güney'de durum kötüye gidiyor

banner476

Güney'de durum kötüye gidiyor
banner630

Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte yeni tip koronavirüs 4 can daha aldı. 786 da yeni vaka tespit edildi.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre bugünkülerle toplam can kaybı 288'e ulaştı.

Bugün yapılan 57 bin 138 testten 786'sı pozitif çıktı,  toplam vaka sayısı 55 bin 407'ye ulaştı.

Ölenlerden 2 kadının 47 ve 71 yaşında, iki erkeğin ise 80 ve 88 yaşında olduğu açıklandı. Sadece 71 yaşındaki kadının ilk doz aşısını olduğu belirtildi.

Bugün itibarıyla tedavi gören hasta sayısı 270, durumu ciddi olanların sayısı 65 olarak açıklandı.

banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.