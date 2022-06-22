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Güney'de Covid-19 vakaları yeniden patladı

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Güney'de Covid-19 vakaları yeniden patladı

Güney Kıbrıs’ta son günlerde kayda geçen Korona virüs vaka saylarında ciddi artış gözlemlendiği, şu an için hastanelerde yoğunluk olmaması sebebiyle önlemlere geri dönülmesinin ise şu anda gündemde olmadığı bildirildi.

Politis gazetesi, Güney Kıbrıs’ta geçen hafta yaklaşık 3 bin 500 Korona vakası tespit edildiğini ancak bu haftaki vaka sayılarının çok daha yüksek olmasının beklendiğini yazdı.

Gazete, elde ettiği bilgilere dayandırarak verdiği haberinde, cumartesiden bugüne kadarki dört günlük süre içerisinde tespit edilen vaka sayısının 3 bin 400 civarında olduğunu ve sadece pazartesi günü bin 300 yeni vakanın tespit edildiğini yazdı.

Vaka sayılarındaki artışa karşın Güney Kıbrıs’taki hastanelerde henüz bir yoğunluk yaşanmadığını, pazartesi günü itibarıyla tedavi gören hasta sayısının 41 olduğunu aktaran gazete, vakaların sakin bir şekilde seyrettiğini ve sadece 1 hastanın yoğun bakımda tedavi görmekte olduğunu belirtti.

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