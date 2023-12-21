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Güney'de Corona vakaları ikiye katlandı

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Güney'de Corona vakaları ikiye katlandı
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Güney Kıbrıs’ta son bir haftada kaydedilen Corona virüs vakalarında artış gözlemlendi.
Fileleftheros gazetesi, bir önceki hafta tedavi gören Corona vaka sayısının 25 ila 30 civarlarında olduğunu ancak bu sayının son bir haftada 60’a yükseldiğini belirtti. 6 hastanın ise Lefkoşa ve Limasol’daki hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde tedavi görmekte olduğu kaydedildi.
Haberde, hastaların çoğunluğunun yaşlı kişiler oldukları ve bir çoğunun da huzurevlerinde kalan kişiler oldukları vurgulandı.
 

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