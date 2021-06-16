Hamitköy Dr Fazıl Küçük İlkokulu’nun gurur tablosu

Hamitköy Dr Fazıl Küçük İlkokulu’ndan 3 öğrenci Lefkoşa Türk Maarif Koleji’ni kazanmayı başardı.
Yıllar sonra yaşanan bu başarı okula kolej gururu yaşatırken, 3 öğrenci de sınavlar sonunda farklı başarılar elde etti.
Hamitköy Dr Fazıl Küçük İlkokulu’ndan elde edilen başarı ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi.
“Tüm çocuklarımız bizim için özel ve çok değerlidirler. Okulumuzdan mezun olacak öğrencilerimize gelecek eğitim hayatlarında başarılar dileriz.
Ayrıca okulumuzu kolej giriş sınavlarında temsil edip bizleri gururlandıran öğrencilerimizi de başarılarından dolayı tebrik ederiz.”
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