Güney'de aşılama 27 Aralık'ta başlayacak

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, BioNTech ve Pfizer’ın geliştirdiği koronavirüs aşısının 26 Aralık’ta adaya geleceğini duyurdu. Aşılama 27 Aralık’ta başlayacak.

Koronavirüs ile mücadele kapsamında Avrupa Birliği ile ortak hareket eden Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, 26 Aralık’ta aşıların adaya ulaşacağını, 27 Aralık’ta ise aşı işlemlerinin başlayacağını duyurdu.

Koronavirüse karşı ilk aşılama ise 27 Aralık günü Güney Mağusa Hastanesi’nde tedavi gören hastalara ve bir huzurevinde kalan yaşlılara uygulanacak. Güney Kıbrıs’a gelecek ilk parti aşıların, Rum Sağlık Bakanı Konstantinos İoannou ve AB Komisyonunun Sağlıktan Sorumlu Kıbrıslı Komiseri Stella Kyriakidou’ya teslim edileceği belirtildi.

