banner583
banner572
Kamuda tasarruf yerine fuzuli harcamalar sürüyor
Kamuda tasarruf yerine fuzuli harcamalar sürüyor
200 0
Vicdanım rahat
Vicdanım rahat
35 0
 
Bu aracın sürücüsünün okuma yazması yok herhalde
Bu aracın sürücüsünün okuma yazması yok herhalde
125 0
Maske takmamıza rağmen koronavirüs neden yayılıyor?
Maske takmamıza rağmen koronavirüs neden yayılıyor?
541 0
Çamurdan zaferle çıktılar
Çamurdan zaferle çıktılar
17 0
Girne’de 27 Suriyeli bulundu
Girne’de 27 Suriyeli bulundu
85 0
Lamborghini'nin yeni modeli SC20 tanıtıldı
Lamborghini'nin yeni modeli SC20 tanıtıldı
25 0
banner529
banner570

Güney'de aşılama 27 Aralık'ta başlayacak

banner476

banner577
Güney'de aşılama 27 Aralık'ta başlayacak
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, BioNTech ve Pfizer’ın geliştirdiği koronavirüs aşısının 26 Aralık’ta adaya geleceğini duyurdu. Aşılama 27 Aralık’ta başlayacak.
Koronavirüs ile mücadele kapsamında Avrupa Birliği ile ortak hareket eden Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, 26 Aralık’ta aşıların adaya ulaşacağını, 27 Aralık’ta ise aşı işlemlerinin başlayacağını duyurdu.
Koronavirüse karşı ilk aşılama ise 27 Aralık günü Güney Mağusa Hastanesi’nde tedavi gören hastalara ve bir huzurevinde kalan yaşlılara uygulanacak. Güney Kıbrıs’a gelecek ilk parti aşıların, Rum Sağlık Bakanı Konstantinos İoannou ve AB Komisyonunun Sağlıktan Sorumlu Kıbrıslı Komiseri Stella Kyriakidou’ya teslim edileceği belirtildi. 
 
banner342
banner496
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.