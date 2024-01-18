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Güney'de Aralık enflasyonu son 1,5 yılın en düşük seviyesi

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Güney'de Aralık enflasyonu son 1,5 yılın en düşük seviyesi
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Güney Kıbrıs’ta Aralık 2023’teki harmonize enflasyon oranının, yüzde 1.9 oranında düşerek Haziran 2021’den bu yana en düşük seviyeye ulaştığı belirtildi.  
Fileleftheros gazetesi İstatistik Ofisi’nin verilerine dayanarak, Kasım 2023 ile kıyaslandığı zaman ise Aralık 2023’teki harmonize enflasyonun, yüzde 1.2’lik bir düşüş gösterdiğini yazdı.
Habere göre Aralık 2023’te Tüketici Fiyatları Endeksi ise Aralık 2022’ye oranla yüzde 1.9 artış gösterdi.
 
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