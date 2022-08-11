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Güney'de anketler Hristodulis'i önde gösteriyor

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Güney'de anketler Hristodulis'i önde gösteriyor
Güney Kıbrıs’ta Şubat 2023 yılında yapılacak olan başkanlık seçimlerine ilişkin anketler basında yer almaya devam ediyor.
Alithia gazetesi “CMRC” şirketinin, 18-19 Temmuz tarihlerinde, 850 kişiyle telefonla yapılan anketin sonuçlarına yer verdi.
Habere göre gelecek hafta seçim olması durumunda başkan olarak kimi seçerdiniz sorusuna karşılık, yüzde 27.7  Nikos Hristodulidis; yüzde 17.7 Averof Neofitu, yüzde 15.5 Andreas Mavroyannis,  yüzde 2.5 Ahilleas Dimitriadis; yüzde 2.7 Hristos Hristu; yüzde 0.8 Yorgos Kolokasidis; yüzde 0.6 Konstantinos Hristofidis; yüzde 0.7 Marios İliadis yanıtını verirken diğer yanıtlar ise “yüzde 0.7 diğer adaylar, yüzde 12.9 karar vermedim, yüzde 18.2 ise bilmiyorum/yanıt vermiyorum” şeklinde yer aldı.
Gazete,  Hristodulidis’in bir ay önce, aynı şirketin anketine göre yüzde 34.6 oy aldığına da dikkati çekti.
 
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