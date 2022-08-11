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Gazimağusa'da uyuşturucu operasyonu

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Gazimağusa'da uyuşturucu operasyonu

Girne’de iş yerinde rahatsızlanarak yaşamını yitiren 46 yaşındaki Özkan İpek’in ölüm sebebinin “hipertansiyon, aort anevrizma rüptürü, kalp hastalığı ve kalp yetmezliği” olduğu tespit edildi.
Salı günü iş yerinin önünde aniden rahatsızlanan Özkan İpek, ambulansla kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmişti.
Polis Basın Subaylığı açıklamasına göre İpek’e yapılan otopside, ölüm sebebinin “hipertansiyon, aort anevrizma rüptürü, kalp hastalığı ve kalp yetmezliği” olduğu tespit edildi.


Gazimağusa’da uyuşturucu

Gazimağusa’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından dün A.Y.’nin (E-44) evinde yapılan aramada yaklaşık 65 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı.
A.Y. tutuklandı.


Lefkoşa’da bir kişi sahte evrakla yakalandı

Lefkoşa’da Metehan Sınır Kapısı’nda, GKRY Bölgesinden KKTC’ye dün giriş yapan S.P.’nin (E-58), kullanımındaki aracına ait olmayan sigorta poliçesini sahtelediği ve görevli memura verip tedavüle sürdüğü tespit edildi.
S.P. tutuklandı.

-Kalkanlı’da iki traktör ateşe verildi


Kalkanlı’da Kardelen Sokak üzerinde bulunan etrafı telli bir arazide, garaj içerisinde park halinde bulunan iki traktör, kimliği henüz tespit edilemeyen şahıslar tarafından muhtemelen yanıcı madde dökülerek ateşe verildi.

Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, bir traktörün makine bölümü, diğer traktörün ise kabin bölümü, iki arka lastiği, ön çamurlukları ile ön kaportası ve garajda bulunan ilaçlama tankının depo bölümü yanarak zarar gördü. Polisin olaylarla ilgili soruşturması sürüyor.
 
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