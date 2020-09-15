Güney'de 6 vaka daha

Güney Kıbrıs'ta yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında yapılan covid-19 testleri sonucunda 6 yeni vaka daha saptandığı bildirildi.

Rum Sağlık Bakanlığı yetkililerinin verdiği bilgilere göre, son 24 saat içinde yapılan 3150 test sonucunda 6 yeni vakanın daha tespit edildiği kaydedildi.

Saptanan yen vakaların 4 tanesinin daha öncek tespit edilen pozitif vakaların temaslıları olduğu bildirilirken, bir vakanın özel bir girişim sonucu yaptırılan testlerde ortaya çıktığı diğer vakanın ise semptomları olması nedeniyle doktorunun tavsiyesiyle Halk Sağlığı kliniklerine başvurarak yaptırılan testlerde ortaya çıktığı kaydedildi.

Bugün tespit edilen 6 yeni vakayla birlikte Güney Kıbrı'ta toplam covid-19 pozitif vaka sayısı 1540'a ulaştı.

