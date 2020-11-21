banner480
banner69
Lüksün yeni tanımı: Maybach S580
Lüksün yeni tanımı: Maybach S580
36 0
Rekorlar, Cumhuriyet için kırıldı
Rekorlar, Cumhuriyet için kırıldı
23 0
 
Dünyanın en sevilen 7 çorbası
Dünyanın en sevilen 7 çorbası
33 0
Kavşaklar aydınlatma bekliyor
Kavşaklar aydınlatma bekliyor
15 0
Görenler şaşırıyor
Görenler şaşırıyor
104 0
Dağçamur’un, birinci yaş coşkusu
Dağçamur’un, birinci yaş coşkusu
12 0
Günsel’e İstanbul’da yoğun ilgi
Günsel’e İstanbul’da yoğun ilgi
30 0
banner529
banner570

Sürücülerin Dikkatine!

banner476

Sürücülerin Dikkatine!
Yeni Erenköy - Dipkarpaz ve Zafer Burnu arasında yaşanan yoğu yağışlar nedeniyle anayola inen eşekler nedeniyle sürücülerin dikkatli olması istendi.
Polisten yapılan açıklamada şöyle denildi: "Karpaz Bölgesinde meydana gelen yoğun yağışlar nedeniyle, bölgede bulunan yabani eşekler, özellikle Yeni Erenköy- Dipkarpaz ve Zafer Burnu arasında yol kenarlarına inmiş ve zaman zaman yol içerisinde sürü olarak dolaştıkları ve sürücüler için tehlike arz ettikleri gözlemlenmistir. Bu güzergahı kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri önemle rica olunur."
banner342
banner496
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.