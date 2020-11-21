Sürücülerin Dikkatine!

Yeni Erenköy - Dipkarpaz ve Zafer Burnu arasında yaşanan yoğu yağışlar nedeniyle anayola inen eşekler nedeniyle sürücülerin dikkatli olması istendi.

Polisten yapılan açıklamada şöyle denildi: "Karpaz Bölgesinde meydana gelen yoğun yağışlar nedeniyle, bölgede bulunan yabani eşekler, özellikle Yeni Erenköy- Dipkarpaz ve Zafer Burnu arasında yol kenarlarına inmiş ve zaman zaman yol içerisinde sürü olarak dolaştıkları ve sürücüler için tehlike arz ettikleri gözlemlenmistir. Bu güzergahı kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri önemle rica olunur."