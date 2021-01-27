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“Tam kapanalım, mağduriyeti paylaşalım”

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“Tam kapanalım, mağduriyeti paylaşalım”
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Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, tam kapanma çağrısı yaptı.

Özyiğit, sorumlulukların, mağduriyetin ve sıkıntıların da hep beraber paylaşılması gerektiğini vurguladı.

Özyiğit’in sosyal medyadan yaptığı açıklama şöyle:

Uzun uzun yazamaya gerek yok. 

Tablo ortada; Vakalarda rekor artış var, sağlık sistemi çökmek üzere.

Yapılması gereken net; 

Tam kapanma.

Ve

İlk günden beri vurguladığımız gibi, 

Sorumlulukları , mağduriyeti , sıkıntıları  hep beraber paylaşmak.

Plan-proje ile bugünle birlikte geleceği kurgulamak. 

Bu iş ‘Ben yaparım olur’ denemeyecek kadar ciddi.

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