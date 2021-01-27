“Tam kapanalım, mağduriyeti paylaşalım”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, tam kapanma çağrısı yaptı.
Özyiğit, sorumlulukların, mağduriyetin ve sıkıntıların da hep beraber paylaşılması gerektiğini vurguladı.
Özyiğit’in sosyal medyadan yaptığı açıklama şöyle:
Uzun uzun yazamaya gerek yok.
Tablo ortada; Vakalarda rekor artış var, sağlık sistemi çökmek üzere.
Yapılması gereken net;
Tam kapanma.
Ve
İlk günden beri vurguladığımız gibi,
Sorumlulukları , mağduriyeti , sıkıntıları hep beraber paylaşmak.
Plan-proje ile bugünle birlikte geleceği kurgulamak.
Bu iş ‘Ben yaparım olur’ denemeyecek kadar ciddi.