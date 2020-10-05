Güney'de 23 yeni vaka daha

Rum Sağlık Bakanlığı yetkililerince yapılan açıklamada son 24 saat içinde yapılan 2736 test sonucunda 23 yeni vaka saptandı. Bugünkü pozitif vakalarla birlikte Güney'de toplam vaka sayısı 1847'ye ulaştı.
Yeni vakaların dağılımı ise şu şekilde oldu:
- Halihazırda doğrulanmış vakaların temaslarının takip edilmesi sürecinde alınan 100 numuneden 5 vaka belirlendi.
- Yolcu ve Geri Dönüş Kontrolünün bir parçası olarak alınan 1.756 numuneden 10 vaka belirlendi.
- Genel Hastaneler Mikrobiyoloji Laboratuvarlarından alınan 162 örnekten 2 vaka belirlendi.
- Özel girişim yoluyla alınan 488 numuneden 4 vaka belirlendi.
- Kişisel Hekimler tarafından sevk programı ve Halk Sağlığı Klinikleri aracılığıyla özel grupların kontrolü altında alınan 200 örnekten 2 vaka belirlendi.