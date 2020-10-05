DAÜ emekli olan personellerini plaketle onure etti

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Rektörlüğü, emekliye ayrılan ve kendi isteğiyle ayrılan akademik, yönetsel ve işçi personeline DAÜ’ye verdikleri hizmetlerden dolayı teşekkür etmek için plaket töreni düzenledi. Tören, 2 Ekim 2020 Cuma günü, saat 14:00’te, DAÜ Rektörlük Senato Toplantı Odası’nda gerçekleşti. Törene; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Aytunç Şirket, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın ile Sosyal ve Kültürel İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Deniz İşçioğlu da katıldı.

“Başarı, Sağlık ve Mutluluklar Dilerim”

Törenin açılış konuşmasını gerçekleştiren DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın, “Uzun yıllar üniversitemizin bir parçası olarak akademik, yönetsel ve işçi personel gibi farklı kademelerde; ailemizin bir parçası oldunuz ve özveriyle çalışarak, üniversitemize önemli katkılarda bulundunuz. Bundan sonraki hayatlarınızda farklı bir süreç başlıyor. Eminim ki yaşamınıza DAÜ ailesinin bir parçası olarak devam edeceksiniz. Burada her zaman yeriniz hazırdır. Sizleri aramızda görmekten çok memnun olacağız. Bazı personelimizin üniversitede 30. yılını doldurduğunu görüyorum. Sizlere üniversitemizin bugünlere gelmesi noktasında hizmetlerinizden ötürü çok teşekkür ederim. Yeni hayatınızda başarılar, sağlık ve mutluluklar dilerim” diye konuştu.

Prof. Dr. Hocanın konuşmasında ayrıca pandemi sürecinde öğrencilere destek olmak ve akademisyenlere iyi bir ortam hazırlamak üzere bir çok çalışma yapıldığını ve yeni akademik yıl için de gerekli tüm hazırlıkların tamamlandığını belirtti. Prof. Dr. Hocanın, 2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarına göre DAÜ’ye Türkiye’den yerleşen öğrenci sayısında geçen yıla oranla artış yaşandığını da vurguladı.

Konuşmanın ardından DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın, emekliye ayrılan akademik, yönetsel ve işçi personele plaket takdiminde bulundu.

