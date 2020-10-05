DAÜ emekli olan personellerini plaketle onure etti

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Infiniti QX55, dijital ortamda kamuflajından arındı Japon markanın en şık modellerinden birisi olacak. Infiniti'nin ilk nesil FX modelini hatırlar mısınız? Japon markanın güzel oranlı lüks SUV'si, daha moda olmadan önce coupé-SUV formülünü pazara getirmişti. Şimdi ise 11 Kasım'da yapılacak lansman ile bu aracın manevi halefi QX55 sergilenecek. Rus internet sitesi Kolesa.ru'nun yetenekli dijital tasarım sanatçıları, 6 haftalık bekleyişi kolaylaştırmak adına markanın yeni crossover modeli QX55'i sanal dünyada yorumlamışlar. İsminden de anlayacağınız üzere QX55, altyapısını QX50 ile paylaşacak. Boyut açısından yeni tanıtılan Audi Q5 Sportback, BMW X4 ve Mercedes-Benz GLC Coupe ile birlikte belli pazarlarda kompakt, belli pazarlarda orta segment premium SUV kategorisinde yer alacak olan modelin şimdilik hiçbir detayını bilmiyoruz. Yani bu bahsettiklerimiz tamamen varsayımdan ibaret. Genel görünüm açısından orijinal FX'e benzerlik gösteren QX55'in arka bölümüne iliştirilen
Infiniti QX55, dijital ortamda kamuflajından arındı Japon markanın en şık modellerinden birisi olacak. Infiniti'nin ilk nesil FX modelini hatırlar mısınız? Japon markanın güzel oranlı lüks SUV'si, daha moda olmadan önce coupé-SUV formülünü pazara getirmişti. Şimdi ise 11 Kasım'da yapılacak lansman ile bu aracın manevi halefi QX55 sergilenecek. Rus internet sitesi Kolesa.ru'nun yetenekli dijital tasarım sanatçıları, 6 haftalık bekleyişi kolaylaştırmak adına markanın yeni crossover modeli QX55'i sanal dünyada yorumlamışlar. İsminden de anlayacağınız üzere QX55, altyapısını QX50 ile paylaşacak. Boyut açısından yeni tanıtılan Audi Q5 Sportback, BMW X4 ve Mercedes-Benz GLC Coupe ile birlikte belli pazarlarda kompakt, belli pazarlarda orta segment premium SUV kategorisinde yer alacak olan modelin şimdilik hiçbir detayını bilmiyoruz. Yani bu bahsettiklerimiz tamamen varsayımdan ibaret. Genel görünüm açısından orijinal FX'e benzerlik gösteren QX55'in arka bölümüne iliştirilen "ducktail" spoyler eki, artık iyice kalabalıklaşan bu segmentte yer alacak modelin oranlarını güzel şekilde süslüyor. Şimdilik resmi bir açıklama yok fakat QX55'in gücünü 2.0 litrelik değişken sıkıştırma oranlı turbo benzinli motordan alacağına neredeyse kesin gözüyle bakılıyor. QX50'de 272 bg güç, 380 Nm tork sunan ünitenin bu verileri coupé çizgileri taşıyan modele de değiştirmeden taşıması bekleniyor. FX'in manevi halefi QX55'in lansmanı 11 Kasım'da internet üzerinden yapılacak.
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DAÜ emekli olan personellerini plaketle onure etti

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DAÜ emekli olan personellerini plaketle onure etti
Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Rektörlüğü, emekliye ayrılan ve kendi isteğiyle ayrılan akademik, yönetsel ve işçi personeline DAÜ’ye verdikleri hizmetlerden dolayı teşekkür etmek için plaket töreni düzenledi. Tören, 2 Ekim 2020 Cuma günü, saat 14:00’te, DAÜ Rektörlük Senato Toplantı Odası’nda gerçekleşti. Törene; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Aytunç Şirket, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın ile Sosyal ve Kültürel İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Deniz İşçioğlu da katıldı.
 “Başarı, Sağlık ve Mutluluklar Dilerim”
Törenin açılış konuşmasını gerçekleştiren DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın, “Uzun yıllar üniversitemizin bir parçası olarak akademik, yönetsel ve işçi personel gibi farklı kademelerde; ailemizin bir parçası oldunuz ve özveriyle çalışarak, üniversitemize önemli katkılarda bulundunuz. Bundan sonraki hayatlarınızda farklı bir süreç başlıyor. Eminim ki yaşamınıza DAÜ ailesinin bir parçası olarak devam edeceksiniz. Burada her zaman yeriniz hazırdır. Sizleri aramızda görmekten çok memnun olacağız. Bazı personelimizin üniversitede 30. yılını doldurduğunu görüyorum. Sizlere üniversitemizin bugünlere gelmesi noktasında hizmetlerinizden ötürü çok teşekkür ederim. Yeni hayatınızda başarılar, sağlık ve mutluluklar dilerim” diye konuştu.
Prof. Dr. Hocanın konuşmasında ayrıca pandemi sürecinde öğrencilere destek olmak ve akademisyenlere iyi bir ortam hazırlamak üzere bir çok çalışma yapıldığını ve yeni akademik yıl için de gerekli tüm hazırlıkların tamamlandığını belirtti. Prof. Dr. Hocanın, 2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarına göre DAÜ’ye Türkiye’den yerleşen öğrenci sayısında geçen yıla oranla artış yaşandığını da vurguladı.
Konuşmanın ardından DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın, emekliye ayrılan akademik, yönetsel ve işçi personele plaket takdiminde bulundu.
 
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