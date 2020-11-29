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Güney'de 152 pozitif vaka daha

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Güney'de 152 pozitif vaka daha

Güney Kıbrıs’ta bugün 152 yeni koronavirüs teşhisi konuldu.

Yapılan 7 bin 614 test sonucu 152 vaka daha saptandı. Böylece toplam vaka sayısı 10 bin 383’e yükseldi.

Bu arada Güney Kıbrıs Merkez Bankası Başkanı Konstantinos İrodotu, sosyal medya hesabından koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Bugün tespit edilen vakaların dağılımı ise şöyle:

Halihazırda teyit edilmiş vakaların temaslarının takibi sürecinde alınan 637 numuneden 52 vaka belirlendi.

· Özel girişim yoluyla alınan 777 numuneden 41 vaka belirlendi.

· Genel Hastanelerin Mikrobiyoloji Laboratuvarlarından alınan 232 numuneden 15 vaka belirlendi.

· Kişisel Doktorlar tarafından sevk programı ve Halk Sağlığı Klinikleri aracılığıyla özel grupların kontrolü altında alınan 240 numuneden 3 vaka belirlendi.

· Limasol ve Baf ilçelerine gidiş-dönüş muafiyet kapsamına giren çalışanların kontrolü kapsamında Limasol İlçesinden alınan 78 numuneden 13 vaka tespit edildi.

· Lefkoşa İlçesinden Limasol ve Baf ilçelerine gidiş-dönüş muafiyet kapsamına giren çalışanların kontrolü kapsamında alınan 702 numuneden 6 vaka tespit edildi.

· Limasol ve Baf ilçelerine gidiş-dönüş muafiyet kapsamına giren çalışanların kontrolü kapsamında Baf İlçesinden alınan 212 örnekten 5 vaka belirlendi.

· Limasol ve Baf İllerine gidiş-dönüş muafiyet kapsamına giren çalışanların kontrolü kapsamında Larnaka İlçesinden alınan 177 numuneden 1 vaka tespit edildi.

· Öğrenci, öğretmen ve okul personelinin kontrol programına alınan 48 örnekten 3 vaka belirlendi.

· Göçmen yapısı kontrol programı kapsamında alınan 2 örnekten 2 vaka belirlendi.

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