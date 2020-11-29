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Yerel vaka Güney'de çalışan biri kişi

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Yerel vaka Güney'de çalışan biri kişi
Ülkede son 24 saatte tespit edilen yerel vakanın Dağyolu köyünde yaşayan bir kişi olduğu öğrenildi. Söz konusu vakanın Güney Kıbrıs’ta çalıştığı ve virüsü oradan kaptığı öğrenildi. İlgili kişinin ateşi yükselince test yaptırdığı ve pozitif çıktığı belirtildi.
Söz konusu vakanın Dağyolu köyünde çok sayıda temaslı olduğu hatta temasının temaslısı da olduğu ortaya çıktı.
Temas takip ekibinin, Dağyolu köyünde yoğun çalışmalarda bulunduğu öğrenildi.
 
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