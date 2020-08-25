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Güney'de 14 yeni vaka daha

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Güney'de 14 yeni vaka daha
Güney Kıbrıs'ta koronavirüsle mücadele kapsamında yapılan testlerde özellikle yurt dışında gelen kişilerde koronavirüs tespit edilmesi dikakt çekiyor.
Rum Sağlık Bakanlığı yetkilileri tarafından verilen bilgilere göre son 24 saat içinde yapılan 2679 test sonucunda 14 ğozitif vaka daha tespit edildi.
Bu 14 yeni vakanın 8 tanesinin seyahat geçmişi olan vakalar olduğu bildirildi. Bu 8 kişinin 6 tanesinin ise Yunanistan'dan dönen gerek Yuna gerekse Kıbrıs vatandaşları olduğu belirtildi.
4 kişinin ise daha önce tespit edilen pozitif vakaların temaslılaı olduğu bildirilirken, 2 kişinin ise Halk Sağlığı Klinikleri'ne başvuran kişilere yapılan testlerde ortaya çıktığı kaydedildi.
Yeni vakalarla birlikte Güney Kıbrıs'ta toplam vaka sayısı 1474'e ulaştı.
 
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