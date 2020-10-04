Güney'de 13 pozitif vaka daha

Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 3 bin 177 test neticesinde 13 yeni Kovid-19 vakası belirlendi.
Toplam vaka sayısı bin 824.
Rum Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada yeni pozitif vakalarla ilgili şu bilgiler paylaşıldı:
- Halihazırda doğrulanmış vakaların temaslarını izleme sürecinden alınan 202 örnekten 2 vaka belirlendi.
- Yolcu ve geri dönüş kontrolü kapsamında alınan 1.226 numuneden 2 vaka belirlendi.
- Genel Hastaneler Mikrobiyoloji Laboratuvarlarından alınan 228 numuneden 1 vaka belirlendi.
- Özel girişim yoluyla alınan 781 numuneden 6 vaka belirlendi.
- Kişisel Doktorlar tarafından sevk programı ve Halk Sağlığı Klinikleri aracılığıyla özel grupların kontrolü altında alınan 224 numuneden 2 vaka belirlendi.