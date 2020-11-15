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Güney'de 127 yeni vaka ve bir ölüm daha

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Güney'de 127 yeni vaka ve bir ölüm daha

Güney Kıbrıs’ta 24 saatte 3 bin 333 test yapıldı ve 127 yeni Covid-19 vakası daha saptandı. Bugünkü yeni vakalarla birlikte toplam vaka sayısı  7.178'e ulaştı.

Rum haber kaynaklarına göre, bugün, tedavi gören bir kişi ise hayatını kaybetti.
Bugün ölen kişiyle birlikte Güney Kıbrıs'ta korovirüs kaynaklı ölüm sayısı 40'a ulaştı.

Ayrıntılı olarak mevcut davalar şu şekilde ortaya çıktı:

Halihazırda teyit edilmiş vakaların temaslarının takibi sürecinde alınan 638 örnekten 67 vaka tespit edilmiştir.

· Özel inisiyatifle alınan 898 numuneden 29'u tespit edildi.

· Genel Hastanelerin Mikrobiyoloji Laboratuvarlarından alınan 244 numuneden 1 vaka belirlendi.

· Kişisel Hekimler tarafından sevk programı ve Halk Sağlığı Klinikleri aracılığıyla özel grupların kontrolü kapsamında alınan 250 örnekten 20'si tespit edildi.

· Öğrenci, öğretmen ve okul personelinin kontrol programına alınan 22 örnekten 2'si tespit edildi.

· Etkinliklerine katılan Derneklerde KOP tarafından gerçekleştirilen örnekleme kapsamında alınan 122 örnekten 2 vaka belirlendi.

· Göçmen yapıları kontrol programı kapsamında alınan 118 örnekten 6 vaka belirlendi.

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