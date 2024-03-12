banner913
banner932
Meteoroloji’den toz uyarısı
Meteoroloji’den toz uyarısı
19 0
İnsanlık Ölüyor Dünya seyrediyor
İnsanlık Ölüyor Dünya seyrediyor
14 0
 
Şirinevler, Kılıçarslan, Akçiçek, Selvili Tepe, Göçeri ve Dağyolu’nda yarın elektrik kesintisi olacak
Şirinevler, Kılıçarslan, Akçiçek, Selvili Tepe, Göçeri ve Dağyolu’nda yarın elektrik kesintisi olacak
21 0
Yeni Erenköy ve Dipkarpaz’da yarın ses ve data hizmetlerinde kesinti yaşanacak
Yeni Erenköy ve Dipkarpaz’da yarın ses ve data hizmetlerinde kesinti yaşanacak
32 0
Fransa'da Monica Fırtınası'nın yol açtığı selde 3 kişi hayatını kaybetti
Fransa'da Monica Fırtınası'nın yol açtığı selde 3 kişi hayatını kaybetti
19 0
Hoş geldin Ramazan
Hoş geldin Ramazan
20 0
"Sana özlemimiz bitmez"
21 0
banner1012

Yoldan çıkan buzluklu kamyon, yol kenarındaki çöp kamyonuna çarptı

banner974
Yoldan çıkan buzluklu kamyon, yol kenarındaki çöp kamyonuna çarptı
banner971
Lefkoşa-Gazimağusa ana yolunda bu sabah meydana gelen kazada, yoldan çıkan buzluklu kamyon, arızalandığı için yol kenarına çekilen çöp kamyonuna çarptı. Kazada buzluklu kamyon şoförü yaralandı.
Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, 06.30 sıralarındaki kazada, Arda Kadir Hovarda (E-25), yönetimindeki SN 940 plakalı buzluklu kamyonla Gazimağusa istikametine seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu yolun solunda bulunan trafik levhasına çarptıktan sonra direksiyon hakimiyetini kaybetti ve arızalandığı için gerekli emniyet tedbirleri alınıp banket içerisinde park halinde bırakılan Ersan Borucu (E-54) sorumluluğundaki JY 244 plakalı çöp kamyonunun sağ arka kısmına çarpıp yana devrilerek durdu.
Kazada yaralanan SN 940 plakalı kamyon sürücüsü Arda Kadir Hovarda, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde acil serviste müşahede altına alındı.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.