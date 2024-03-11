Gazze için ilk insani yardım Mısır’a gidecek

İsrail, Güney Kıbrıs’a, ABD ile AB’nin desteğiyle Filistinlilere yapılacak insani yardım için yeşil ışık yaktı. İlk insani yardım, Gazze’den 200 kilometre uzaklıkta bulunan Mısır Limanı’na gidecek

Güney Kıbrıs Dışişleri Bakanı Konstandinos Kombos, Larnaka limanından Gazze şeridine deniz yoluyla insani yardım ulaştırılması girişimi “Amaltheia”nın, devreye sokulacağı konusunda iyimserlik belirtti.

Kombos, hedeflerinin yardımın en hızlı şekilde yapılması olduğunu; ancak bu hızın, yardımın sonuç getiriciliğini etkilememesi ve dengeli olması gerektiğini kaydetti.

Kombos, yardımın ulaştırılmasında herhangi bir problem yaşanmaması durumunda, ikinci ve üçüncü kez yardım için hazır olduklarına işaret etti.

Habere göre Kombos, gemi yola çıktığında, seyahati sırasında, hedefe yaklaştığında ve boşaltılacağı sırada bir durum meydana gelmeyeceğinin garantisini kimsenin veremeyeceğini, çünkü geminin gideceği yerin savaş bölgesi olduğunu belirtti.

Kendi açılarından önemli olanın, mekanizmanın sorumluluğunun kendilerine ait olması ve denetimini kendilerinin yapması olduğunu kaydeden Kombos, bunun ötesinde, geriye kalan tüm tarafların, imkanlar ölçüsünde kendi rolü olacağına işaret etti.

Gazete, BM Genel Sekreteri’nin Basın Sözcüsü Stephane Dujarric’in ise Cuma günü, BM'nin Gazze Kıdemli İnsani Yardım ve Yeniden Yapılanma Koordinatörü Sigrid Kaag’ın Güney Kıbrıs ile insani yardımın ulaştırılması konusunda işbirliği yaptığını söylediğini yazdı.

Habere göre Dujarric, Kaag’ın Güney Kıbrıs’ta teknik grubu bulunduğunu ve bu grubun, Gazze’ye insani yardımın ulaştırılması için ortaklarla işbirliği yaptığını kaydederek, operasyonel detayların da ortaklar tarafından idare edildiğini belirtti.

Dujarric, BM’nin insani yardım koordinatörü Jamie McGoldrick’in de Güney Kıbrıs’a gittiğini ifade ederek, Kaag’ın teknik grubunun Güney Kıbrıs’ta kalmaya devam edeceğini söyledi.

Öte yandan Kathimerini gazetesi ise, İsrail’in Güney Kıbrıs’a, ABD ile AB’nin desteğiyle Filistinlilere yapılacak insani yardım için yeşil ışık yaktığını yazdı.

Gazete, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in yaptığı öneriden 6 ay sonra, Güney Kıbrıs’ın Filistin halkına yönelik insani yardımda köprü görevi göreceğini kaydetti.

Avrupa Komisyonu, Rum Yönetimi, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve İngiltere’nin, Gazze’ye deniz yoluyla insani yardım gönderilmesi planının hemen devreye sokulmasını onayladıklarını belirten gazete, yardımın merkez noktasının Larnaka Limanı olacağına işaret etti.

Haberde, Güney Kıbrıs aracılığıyla ulaştırılacak ilk insani yardımın, Gazze’den 200 kilometre uzaklıkta bulunan Mısır Limanı’na gideceği ve ABD Gazze Limanı’na geçici iskele kurana kadar burada duracağı belirtildi.



