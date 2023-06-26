Fransa'nın Güney'e Mistral füzesi arzı bin adeti aşabilir

Fransa Savunma Bakanlığı’nın Mistral hava savunma füzesi ile ilgili açıklaması, Rum basınında yer aldı.

Haberlerde, Güney Kıbrıs’ın, Mistral hava savunma füzesi almak için ortak sipariş verilmesine yönelik ön anlaşma imzalayan 5 Avrupa ülkesinden biri olduğu anımsatıldı.

Fileleftheros gazetesi, Fransa Savunma Bakanlığı'nın bir açıklama yaparak ön anlaşmayla ilgili detayları açıkladığını yazdı.

Habere göre Fransa Savunma Bakanlığı açıklamasında, ön anlaşmaya dahil olan ülkelere (Güney Kıbrıs, Fransa, Macaristan, Estonya ve Belçika) yönelik füze tedarikinin ve üretiminin “MBDA” isimli ulusal şirket tarafından yapılacağını belirtti.

MBDA’nın 2001 yılında füze sistemleri şirketleri “Matra” (Fransa), BAe Dynamics (İngiltere) ve “Alenia” (İtalya) şirketlerinin birleşmesinden oluştuğunu yazan gazete, ihalenin ise DGA tarafından (Direction generale de l’armement) üstlenileceğini belirtti.

Fransa Savunma Bakanlığı bu arzın, özellikle Fransa’nın, ikinci olarak ise Belçika, Güney Kıbrıs, Estonya ve Macaristan’ın gereksinimleri karşılayacağını ifade etti.

Bakanlık toplam arzın bin füzeyi aşabileceğini ifade ederken bahse konu anlaşmanın, Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin ardından Versay’da gerçekleştirilen toplantı sırasında karar verilenleri teşkil ettiğini de anımsattı.

Savunma Bakanlığı açıklamasında niyet mektubunun imzalanmasının, paydaş ülkelerin hava sahası güvenliğinde artan zorluklar karşısında birlikte iş birliği yapma isteğini yansıttığını da ifade etti.

