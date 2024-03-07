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Evine giren hırsıza ateş açan dedeye iki buçuk yıl hapis cezası

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Evine giren hırsıza ateş açan dedeye iki buçuk yıl hapis cezası
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Limasol’da geçen yıl evine girmeye çalışan hırsıza av tüfeğiyle ateş açarak yaralanmasına sebep olan ve Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan 82 yaşındaki kişiye 2,5 yıl hapis cezası verildiği bildirildi. 
Rum basınında bugün yer alan haberlere göre, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis'in bugün bu kişi için af ilan etmesi bekleniyor.
Alithia gazetesi, 67 yaşındaki hırsızın, 82 yaşındaki şahsın evine girmeden önce şalteri indirerek, elektriği kestiği; bunun nedenini anlamak için av tüfeğini de alarak dışarıya çıkan şahsın karşılaştığı hırsıza ateş açtığı ve sırtından yaraladığı kaydedildi.
Tutuklanan şahsın Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davasının dün sonuçlandığını yazan gazete, şahsın 2,5 yıl hapis cezası aldığını belirtti.
 
 
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