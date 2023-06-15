Erdoğan'ın açıklamaları Derinyalıları endişelendirdi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın KKTC ziyaretinde Derinya bölgesinde bin 192 adet konut inşaatına başlanacağını duyurması endişeye neden oldu.

Fileleftheros gazetesi konuya ilişkin “Derinya’da da Oldu-Bittiler- Erdoğan’ın Duyurusu Belediye Makamlarında Endişeye Neden Oldu” başlıklı haberinde Derinyalılar arasındaki kaygı ve yoğun endişeye yer verdi.

Gazete, bu konutların, Derinya sakinleri ile “Agios Memnonas” bölgesi sakinlerine ait olan bölgeye inşa edilecek evler olduğunu kaydetti.

Habere göre, Derinya Belediye Başkanı Andreas Karayannis, konu hakkında dün Kıbrıs Rum Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 6 aydır yürüttüğü seçim kampanyası sırasında Aşağı Derinya’nın aşağı kısmında bulunan bölgede genç çiftlerin desteklenmesiyle ilgili bir sosyal politika açıkladığını söyledi.

Bu açıklamanın Rum göçmenleri ve Derinya bölgesi sakinlerini endişelendirmesinin doğal olduğunu öne süren Karayannis, “Derinya’nın uç kısmında bulunan Mağusa caddesinde yer alan dikenli tellerin üzerine kadar ulaşan Türk yayılmacılığının devam ettiğinin görüldüğünü” iddia etti.

Birkaç aydır Derinya’nın kuzeyde kalan bölgesinde konutlar inşa edilmesine dair bilgilere sahip olduklarını ifade eden Karayannis, konuyla ilgili bir soruyu yanıtında, şu iddialarda bulundu;

“Yeni ev ve dairelerin inşa edileceği alan Agios Memnonas sakini Mağusalılara ve Derinyalılara aittir. Birçok insan söz konusu bölgede taşınmaza sahiptir çünkü Aşağı Derinya’ya yerleşen insanların büyük çoğunluğunu, Gazimağusa’da çalışmak amacıyla 1960-1970’li yıllarda Kıbrıs’ın tamamından bölgeye göç eden kişilerin oluşturuyor"

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarının hayata geçirilmemesi için ne yapılması gerektiği sorusuna “bir belediyenin gücü bir noktaya kadar yeter” yanıtını veren Karayannis, bu açıklama konusunda İçişleri ve Dışişleri Bakanlıkları aracılığıyla şikâyette bulunacaklarını ifade etti.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, bu durumu Avrupa Birliği (AB), BM Güvenlik Konseyi ve BM Güvenlik Konseyi daimi üyeleri nezdinde şikâyet ettiğinden emin olduğunu da ileri süren Karayannis, “Erdoğan’ın yayılmacılığının özgür bölgelere kadar ulaştığını herkesin anlaması gerektiği” iddiasında da bulundu.

Karayannis, bunun sona ermesi gerektiğini çünkü bu konunun bölge sakinleri arasında endişe ve güvensizliğe neden olduğunu iddialarına ekledi.

Haber, Politis’te “Evlerimizin Dışında Yayılmacılık”, Alithia’da “Türk Yayılmacılığı Devam Ediyor- Erdoğan’ın Duyurusunun Ardından Derinya Belediyesinde Yoğun Tepki”, Haravgi’de ise “Derinya Belediyesi Erdoğan’ın Açıklamalarıyla İlgili Endişeli” başlıklarıyla yer buldu.

