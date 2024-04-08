Erdoğan çözümü kabul etmiş

Rum basını, TC Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kıbrıs’ın yeniden birleşmesi çözümünü kabul ettiğini iddia etti

Türkiye’de geçen Pazar gerçekleştirilen yerel seçim sonuçlarını Kıbrıs sorunu açısından değerlendiren Güney'deki Alithia Gazetesi, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kıbrıs’ın yeniden birleşmesi çözümünü kabul ettiğini ve önümüzdeki 4 yıl daha Türk siyasi sahnesinde egemen olmaya devam edeceğini yazdı.

Gazete haberinde Türkiye'deki yerel seçimlere atıfta bulundu. Haberde, "Batı yanlısı Kemalistler" diye nitelediği kesimin Kıbrıs sorununun 1974'de bittiği görüşünde olduğunu ancak 2002'de Erdoğan'ın iktidara gelmesiyle sorunun Türkiye-Yunanistan ilişkilerinde diken olarak görülmeye başlandığını ancak şimdi yerel seçimler sonrası federal bir uzlaşı zemininde çözülmesi gerektiğine inanan yeni bir siyasi sahne oluştuğunu yazdı.

Erdoğan’ın “Yorgos Papandreu-İsmail Cem politikasını uyguladığını, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın bir kenara çekerek Mehmet Ali Talat’a el verdiğini, onun da Annan planı referandumunda Kıbrıslı Türklerin yüzde 65 evet cevabını gündeme getirdiğini” yazan gazete, o referandumda Rumlardan yüzde 76 oranında hayır cevabı gelmesinin “suç olduğuna” vurgu yaptı.

Gazete, Rumların federasyon çözümünü 2004’te reddetmesine rağmen Erdoğan’ın 2017’de Crans Montana’da iki bölgeli, iki toplumlu federasyon çerçevesinde garantileri kaldırmayı bile görüşmeyi kabul ettiğini belirterek özetle şunları yazdı:

“Ekonomik baskı Türkiye’yi bugün de Avrupa’ya itecek. Yeniden 2004 ve 2017’deki konumuna gelmesi kuvvetle muhtemeldir. Kendisini yakan konularda Kıbrıs, Yunanistan, Avrupa ve Amerika’nın iş birliğini sağlamak için Kıbrıs sorununda uzlaşı mantığını kabul edebilir. Mesele, Kıbrıs Rum tarafının Yunanistan’ı, Avrupa’yı ve Amerika’yı bu sefer sözünde duracağına ikna etmesidir.”

“RUM VE YUNAN SİYASİ ELİTİNİN YENİ KAHRAMANI”

Güney'de yayımlanan Fileleftheros “İmamoğlu: Lefkoşa ve Atina’daki Elitin Yeni kahramanı” başlıklı haberinde ise, Rum ve Yunan siyasi elitinin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını yeniden kazanması ardından, 2028’deki Cumhurbaşkanlığı seçimini de kazanabileceği ve Türkiye’de bir siyasi değişim ile Ege ve Kıbrıs’ta kalıcı sükûnet sağlanabileceği inancıyla Ekrem İmamoğlu’nu “kahraman” ilan ettiğini yazdı.

“Kıbrıs ve Yunanistan olarak akıl koymuyor ve hep kurtarıcı arıyoruz” vurgusunu yapan gazete, Rum ve Yunan elitinin, Türkiye’de kim başa geçerce geçsin Türk Dış Politikasının değişmeyeceğini unutmaması gerektiği uyarısında bulundu.

