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ELAM'ın kutsal meşaleyi hastaneye götürmesine tepki

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ELAM'ın kutsal meşaleyi hastaneye götürmesine tepki
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Rum Ulusal Halk Cephesi (ELAM) Basın Sözcüsü Yeadis Yeadi’nin, Kutsal Meşale’yi motosikletliler eşliğinde Makarios Hastanesi’ne götürdüğüne dair sosyal medyada birtakım fotoğraflar dolaştığı ve bu durumun, Ekologlar Hareketi-Vatandaşlar İşbirliği’nin tepkisine neden olduğu bildirildi.
Alithia gazetesi, Ekologlar Hareketi-Vatandaşlar İşbirliği’nin konuyla ilgili açıklamasında, din istismarının milliyetçi popülistler tarafından sıklıkla yapıldığını ve ELAM başkanının Avvakum Manastırı skandalına karışıp karışmadığının da hala belirsiz olduğunu kaydettiğini yazdı.
Habere göre partiden yapılan açıklamada, Devlet Sağlık Hizmetleri Dairesi’nden konuyla ilgili izahat talep edildi ve Kilise’nin bu eyleme onay verip vermediğinin yanıtlanması istendi.
Açıklamada, ELAM’a faşist selamlamalarla seçim öncesi propaganda yaptığı eleştirisi de yöneltildi
 
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