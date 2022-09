Doğu Akdeniz’de keşfedilen doğal gazı için “fast track prosedür”

ENI AB’ye çok çabuk doğal gaz aktarımı için Rum yönetimine üç senaryo iletti

Rum yönetiminin tek yanlı ilan ettiği MEB’in 6’ncı parselindeki “Kronos-1/Cronos-1” yatağında ENI Cyprus Limited ve TOTAL Energies EP Cyprus BV” konsorsiyumu tarafından kısa süre önce keşfedilen ve 2,5 trilyon ayak küp (tfc) olduğu tahmin edilen doğal gazın süratle AB’ye ihracı konusunda düğmeye basıldığı bildirildi.

Politis “Kıbrıs’ın Doğal Gazı İçin Üç Senaryo… Fast Track Prosedürler Eylül’den İtibaren Başladı” başlığıyla manşete çektiği haberinde Rum Enerji Bakanı Nataşa Pilidu’nun eylül ayı başlarından beri, Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis’in de 77’nci BM Genel Kurulu çerçevesinde New York’ta yaptığı temas ve görüşmelerin, doğal gazın süratle değerlendirilmesine dönük olduğunu yazdı.

Habere göre Kasulidis 22 Eylül’de New York’ta basına yaptığı açıklamada, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Victoria Nulant ile yaptığı, Dışişleri Bakanlığı Enerji konuları yetkilisi Geoffrey Pyatt’ın da hazır bulunduğu görüşmede enerji ve elektrik bağlantısı konuları dışında son doğal gaz keşfini de görüştüklerini açıkladı.

Şirketlerin süratle harekete geçmesi gerektiğine dikkat çeken Kasulidis “ENI doğal gazı mümkün olan en kısa sürede LNG formunda, muhtemelen Mısır’daki iki terminal üzerinden Avrupa’ya nakletmek niyetinde, uzun vadeli çözümlerden söz etmiyoruz” dedi, şunları ekledi:

“Bugünlerde, hem ikili hem de üçlü düzeyde çok görüşme gerçekleştirdik. New York’ta her zaman yaptığımız gibi Yunanistan ve Mısır Dışişleri bakanlarıyla üçlü görüşme gerçekleştirdik ancak bu defa görüştüğümüz, diğer AB ülkeleri ile de 3+1 formunda işbirliği olasılığı gibi özel konular vardı.”

Gazete Kasulidis’in bu açıklamasının, Ukrayna krizi nedeniyle AB’de oluşan acil enerji ihtiyacının karşılanması için son dönemde “Rum yataklarının” değerlendirilmesinin süratlendirilmesi için büyük çaba harcandığının göstergesi olduğuna işaret etti.

Haberde İsrail Enerji Bakanı karin Elharar’ın 19 Eylül’de Rum tarafına giderek Enerji bakanı Nataşa Pilidu ile görüşmesinin de tesadüf olmadığı, taraflar arasında yıllardır süren Afrodit-Isai ortay hattındaki anlaşmazlığın İsrail tarafının tazminat alarak çekilmesi ve Afrodit yatağının tamamen Rum tarafına kalması maksadını taşıdığı belirtildi.

Habere göre ENI Rum yönetimine, doğal gazı çok çabuk değerlendirmek için şu üç senaryo (1-doğal gazı sıvılaştırılmak (LNG) üzere Mısır’daki terminallere taşımak, 2-yerinde sıvılaştırmak için yatağın üzerine doğal gaz sıvılaştırma platformu (FLNG/Floating Liquefied natural gas), 3-her iki çözümü kombine kullanmak) üzerinde çalıştığını bildirdi.

Rum yönetiminin, ekonomik (yerel kullanım için Afrodit yatağını beklemek zorunda kalmayacak) sebepler dışında Türkiye ile ilgili (jeo)politik nedenlerden de dolayı 3’üncü senaryoyu tercih ettiği kaydedildi.

Gazete Kronos-1 yatağındaki keşfi yapan Tungsten Explorer sondaj gemisinin şu anda yine 6’ncı parseldeki “Dias-1/Zeus-1” hedefinde bir teyit sondajı yapmakta olduğunu, bu sondajı “çok kritik” diye niteledi.

Haberde Rum yönetiminin sözde MEB’inde petrol ve hidrokarbon aramaları için bugüne kadar lisans verdiği şirket/konsorsiyumların listesi yanında 12’nci parseldeki Afrodit yatağında 4,45 tcf, 6’ncı parseldeki Kronos-1 yatağında 2,5 tcf, Glafkos yatağında da 5-8 tcf doğal gaz keşfedildiği hatırlatıldı.