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DİSİ’de seçim ateşi yanmaya başladı

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DİSİ’nin Cumartesi günü yapılacak kurultayında parti başkanlığı için Annita Dimitriu ile Dimitris Dimitriu’nun yarışacak

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DİSİ’de seçim ateşi yanmaya başladı
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DİSİ’nin Cumartesi günü yapılacak kurultayında parti başkanını seçeceği bildirildi.
Politis gazetesi, “DİSİ’de Seçim Ateşi Yanmaya Başladı” başlıklı haberinde, başkanlık için Annita Dimitriu ile Dimitris Dimitriu’nun yarışacağını ve iki adayın, DİSİ’nin tüm üyeleriyle bir araya gelebilmek için acele ettiğini yazdı.
Gazete, iki adayın da kurultaya mümkün olan en fazla üyeyi çekebilmeyi ve böylelikle, DİSİ’de yeni bir sayfa açılmasını arzu ettiğini kaydetti.
Haberde, DİSİ Başkan Yardımcılığı için de Mayıs ayında seçim yapılacağı ve bu mevki için büyük savaş verileceği ifade edildi.
 
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